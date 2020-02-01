1 Февр. 2020 2020-02-01T12:13:40+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

1 февраля. Подписание смертного приговора Марии Стюарт, запрет рабства в США, раскулачивание в СССР 00:00 00:00

1 февраля. В этот день в разные годы:

1587 год - английская королева Елизавета I подписывает смертный приговор шотландской королеве Марии Стюарт.

1865 год - принятие 13 подправки к Конституции США, запрещающее рабство на всей территории страны.

1930 год - постановление Совнаркома СССР «О укреплении сельского хозяйства и по борьбе с кулачеством».

1988 год - распадается американская группа The Cars.

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