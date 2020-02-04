4 Февр. 2020 2020-02-04T11:29:42+03:00

Телеведущая Арина Шарапова рассказывает Михаилу Антонову и Марии Бачениной, как по-другому взглянуть на жизнь.

Новые горизонты. Как поменять жизнь в сознательном возрасте и не пожалеть об этом 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.