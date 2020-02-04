4 Февр. 2020 2020-02-04T13:17:29+03:00

Россияне ждут от нового правительства перемен к лучшему, «Ростеха» вложит 1 млрд рублей в производство смартфонов в Калуге, следователи в Карачаево-Черкесии проверяют информацию об избиении детей в детском саду 00:00 00:00

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