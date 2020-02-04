Эксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ, в ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу, все ульяновские школы закрылись на карантин
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Эксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ, в ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу, все ульяновские школы закрылись на карантин
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