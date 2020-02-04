Путин заявил, что изменения в Конституцию предложены не для того, чтобы продлить полномочия президента, вакцина от нового коронавируса появится не раньше конца следующего года
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Путин заявил, что изменения в Конституцию предложены не для того, чтобы продлить полномочия президента, вакцина от нового коронавируса появится не раньше конца следующего года
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