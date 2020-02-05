Мурад Магомедов: Каждая шутка проверяется 70-80 раз на зрителях, прежде чем попасть в телеэфир
Михаил Антонов и Мария Баченина пытают стендапера Мурада Магомедова, как на Кавказе относятся к комикам и можно ли заработать шутками
Мурад Магомедов: Каждая шутка проверяется 70-80 раз на зрителях, прежде чем попасть в телеэфир
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