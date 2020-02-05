5 Февр. 2020 2020-02-05T13:20:24+03:00

Михаил Антонов и Анастасия Варданян рассказывают о главных новостях, которые обсуждает вся столица.

«Я просто скотина, простите»: против отчима издевавшегося над детьми возбудили уголовное дело 00:00 00:00

О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!