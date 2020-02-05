2020-02-05T13:20:24+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

«Я просто скотина, простите»: против отчима, издевавшегося над детьми, возбудили уголовное дело

Михаил Антонов и Анастасия Варданян рассказывают о главных новостях, которые обсуждает вся столица.Михаил Антонов и Анастасия Варданян рассказывают о главных новостях, которые обсуждает вся столица.

Михаил Антонов и Анастасия Варданян рассказывают о главных новостях, которые обсуждает вся столица

«Я просто скотина, простите»: против отчима издевавшегося над детьми возбудили уголовное дело

00:00
00:00

О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

Скачать передачу [mp3, 26.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
13 Января 2020 11:03 - 11:45

Московские окна

Тема: Куда сдать новогоднюю елочку, откуда в Подмосковье коттеджные поселки-призраки и как брачные аферисты дурят москвичек

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александр РОГОЗА, Анастасия ВАРДАНЯН
07:30
21:30
25 Декабря 2019 11:03 - 11:45

Московские окна

Тема: «В Москве все обнимаются и говорят «дорогая», а в Ростове все как быдло завистливое». Девушка, работавшая курьером с детьми, переехала в Москву

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН
07:30
21:30
23 Декабря 2019 11:03 - 11:45

Московские окна

Тема: Погода в Москве и ЦФО бьёт рекорды по теплу, выходцы с Кавказа обложили данью таксистов, корреспонденты КП в лесу срубили ёлочку

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александр РОГОЗА, Анастасия ВАРДАНЯН, Павел КЛОКОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Китайские врачи подтвердили, что коронавирус может передаваться от матери к ребенку при беременности или родах
В Москве по обвинению в госизмене арестован россиянин
Редакция РБК эвакуирована из-за пожара
В Китае создают робота для взятия анализов на коронавирус
Трамп: "Положение США прочное как никогда прежде"
Поездку в общественном транспорте можно будет оплатить по QR-коду
BeIN SPORTS: ВАДА запрещает России участие в Чемпионате мира по футболу в 2022 году
Американские врачи призвали сократить потребление мяса
Песков: Путину ежечасно докладывают о ситуации с коронавирусом
Суд перенес заседание о заочном аресте экс-совладельца банка «Открытие» из-за «минирования»
Больше половины россиян мечтают поменять профессию, но боятся перемен
Второй российский самолёт доставил в Тюменскую область 64 россиянина, эвакуированных из Уханя
Трамп готов отменить санкции против Ирана при выполнении ряда условий
МИД Китая: выздоровевших от коронавируса вдвое больше, чем умерших
Россия передаст Индии первую партию систем С-400 до конца 2021 года
Справедливо: на Украине зарплату чиновников привяжут к средней по стране