2020-02-06T11:42:18+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДОМария БАЧЕНИНА

«Все медики в химзащите, а мы - в одинаковых пижамах». Россиян, эвакуированных из Китая в Тюмень, разместили в санатории

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями самые интересные утренние новости, рассказывают о пробках, погоде и новостях из telegram-каналов.Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями самые интересные утренние новости, рассказывают о пробках, погоде и новостях из telegram-каналов.

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями самые интересные утренние новости, рассказывают о пробках, погоде и новостях из telegram-каналов

«Все медики в химзащите, а мы - в одинаковых пижамах». Россиян, эвакуированных из Китая в Тюмень, разместили в санатории

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Главное - вовремя

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В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Владимир ЕРМАК
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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