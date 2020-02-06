«Все медики в химзащите, а мы - в одинаковых пижамах». Россиян, эвакуированных из Китая в Тюмень, разместили в санатории
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями самые интересные утренние новости, рассказывают о пробках, погоде и новостях из telegram-каналов
«Все медики в химзащите, а мы - в одинаковых пижамах». Россиян, эвакуированных из Китая в Тюмень, разместили в санатории
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