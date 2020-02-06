Во время глобального потепления Россию захватят народы Азии и Ближнего Востока. Потому что у них будет жить слишком жарко
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон выясняют у ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, можно ли эту зиму считать самой теплой в истории. А также подводят информационные итоги дня
Во время глобального потепления Россию захватят народы Азии и Ближнего Востока. Потому что у них будет жить слишком жарко
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