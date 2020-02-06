2020-02-06T20:07:49+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Во время глобального потепления Россию захватят народы Азии и Ближнего Востока. Потому что у них будет жить слишком жарко

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами информационные итоги дня.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами информационные итоги дня.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон выясняют у ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, можно ли эту зиму считать самой теплой в истории. А также подводят информационные итоги дня

Во время глобального потепления Россию захватят народы Азии и Ближнего Востока. Потому что у них будет жить слишком жарко

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