5 Февр. 2020 2020-02-05T21:42:03+03:00

Олег Сирота в гостях у Радио «Комсомольская правда». Фото: Иван МАКЕЕВ

Олег Сирота: Маркировка продуктов - это минус несколько часов в день из жизни фермера. Вся бюрократическая машина душит нас! 00:00 00:00

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