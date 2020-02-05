2020-02-05T21:42:03+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Олег Сирота: Маркировка продуктов - это минус несколько часов в день из жизни фермера. Вся бюрократическая машина душит нас!

Олег Сирота в гостях у Радио «Комсомольская правда».Олег Сирота в гостях у Радио «Комсомольская правда».Фото: Иван МАКЕЕВ

Надана Фридрихсон, Сергей Мардан и фермер Олег Сирота обсуждают, кто пытается загубить российское импортозамещение на корню

Олег Сирота: Маркировка продуктов - это минус несколько часов в день из жизни фермера. Вся бюрократическая машина душит нас!

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