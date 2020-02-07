Павел Крашенинников: К Конституции уже предложено более 100 поправок! Люди у нас очень неравнодушны оказались
Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в гостях у Радио «Комсомольская правда».Фото: Иван МАКЕЕВ
Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказывает Владимиру Ворсобину и Александру Гамову, как сейчас идет работа по подготовке поправок в Конституцию
Павел Крашенинников: К Конституции уже предложено более 100 поправок! Люди у нас очень неравнодушны оказались
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