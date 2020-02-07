2020-02-07T13:56:47+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАлександр РОГОЗААнастасия ВАРДАНЯН

5 простых вопросов про раздельный сбор мусора

Михаил Антонов, Анастасия Варданян и Александр Рогоза обсуждают главные столичные новости.Михаил Антонов, Анастасия Варданян и Александр Рогоза обсуждают главные столичные новости.

Михаил Антонов, Анастасия Варданян и Александр Рогоза обсуждают, готовы ли москвичи переходить на сортировку отходов и как долго продержится в столице зима

5 простых вопросов про раздельный сбор мусора

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О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

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