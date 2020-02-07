5 простых вопросов про раздельный сбор мусора
Михаил Антонов, Анастасия Варданян и Александр Рогоза обсуждают, готовы ли москвичи переходить на сортировку отходов и как долго продержится в столице зима
5 простых вопросов про раздельный сбор мусора
О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!