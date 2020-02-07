Распространение коронавируса может снизить мировой спрос на нефть, в России упростят получение гражданства, Счетная палата заявила, что научная сфера остается недостаточно продуктивной
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Распространение коронавируса может снизить мировой спрос на нефть, в России упростят получение гражданства, Счетная палата заявила, что научная сфера остается недостаточно продуктивной
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