7 Февр. 2020 2020-02-07T16:19:00+03:00

Распространение коронавируса может снизить мировой спрос на нефть, в России упростят получение гражданства, Счетная палата заявила, что научная сфера остается недостаточно продуктивной 00:00 00:00

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