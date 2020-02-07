7 Февр. 2020 2020-02-07T01:26:18+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

7 февраля. Первый наркоз во время операции в России, премьера мультфильма «Пиноккио», начало гастролей Битлз в США 00:00 00:00

7 февраля. В этот день в разные годы:

1847 год - в Российской империи впервые хирург Федор Иноземцев проводит хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза.

1940 год - Уолт Дисней представляет мультфильм «Пиноккио».

1964 год - начало гастролей Битлз в США.

1981 год - в авиакатастрофе самолета ТУ-104 под Ленинградом погибает всё руководство Тихо-океанского флота СССР.