2020-02-07T01:26:18+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

7 февраля. Первый наркоз во время операции в России, премьера мультфильма «Пиноккио», начало гастролей Битлз в США

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

7 февраля. Первый наркоз во время операции в России, премьера мультфильма «Пиноккио», начало гастролей Битлз в США

00:00
00:00

7 февраля. В этот день в разные годы:

1847 год - в Российской империи впервые хирург Федор Иноземцев проводит хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза.

1940 год - Уолт Дисней представляет мультфильм «Пиноккио».

1964 год - начало гастролей Битлз в США.

1981 год - в авиакатастрофе самолета ТУ-104 под Ленинградом погибает всё руководство Тихо-океанского флота СССР.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
1 Февраля 2020 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 27 января-2 февраля. Похороны Владимира Ленина, гибель космического корабля Челленджер, премьера фильма Чарли Чаплина «Огни большого города», празднование Дня Сурка в США

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
25 Января 2020 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 20-26 января. Инаугурация президента США Джона Кеннеди, кончина королевы Виктории, начало золотой лихорадки в Калифорнии, получение Карлом Бенцем патента на автомобиль

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
25 Января 2020 5:33 - 5:45

Был бы повод

Тема: 25 января. Основание в Москве школы математических и навигацких наук, постановка пьесы «Маскарад», переименование Самары, день рождения Владимира Высоцкого

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Лавров о ситуации в Идлибе: Мы находимся в контакте с турецкими коллегами
Пентагон обвинили Россию и КНР в "переписывании" мирового порядка
Путин 7 февраля проведет встречу с Лукашенко
Samsung рассказал, почему в России заблокировали некоторые Smart-телевизоры
Рекордно теплая зима может убить до 20-30% популяции речной рыбы
В России перед праздниками подорожали авиабилеты
Внутренние перелеты подскочили в цене перед праздниками
Канадское правительство подает в суд на Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica
В Греции от сезонного гриппа умерли почти 40 человек
Принятие украинского закона о земле затягивается
Трамп заявил, что ему могут объявить импичмент и за переход улицы на красный свет
Опубликовано видео испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
В списке фольга и чугунные трубы: Британия отменит пошлины на ряд российских товаров
Сильный пожар и столбы дыма: В Канаде опрокинулся перевозивший нефть поезд
Российские ученые нашли новый способ лечить тяжелые заболевания
"Жив, но в критическом состоянии": В Китае опровергли информацию о смерти врача Ли Вэньляня
ВОЗ впервые отметила снижение числа заболевших коронавирусом в КНР
В Boeing обнаружили новую проблему с программным обеспечением для 737 Max
ВОЗ проведет 11-12 февраля глобальный форум по изучению нового коронавируса
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
От коронавируса умер врач, которому власти запрещали рассказывать о заболевании
В Москве задержали медиков по подозрению в хищении препаратов для онкобольных на 100 млн рублей
Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный