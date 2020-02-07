2020-02-07T21:55:29+03:00
Эксклюзив
Александр МИЛКУСВалентин АЛФИМОВ

Глава Российской академии наук Александр Сергеев: Россия тратит на фундаментальные исследования 2 млрд евро в год. А в Европе - это финансирование одного университета!

Глава Российской академии наук Александр Сергеев.Глава Российской академии наук Александр Сергеев.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Милкус и Валентин Алфимов обсуждают с главой РАН Александром Сергеевым, когда в России появится свой смартфон, как остановить утечку умов и какое будущее у российской науки

Глава Российской академии наук Александр Сергеев: Россия тратит на фундаментальные исследования 2 млрд евро в год. А в Европе - это финансирование одного университета!

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 43.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
3 Февраля 2020 15:00 - 15:00

Эксклюзив

Тема: Мария Захарова: В каком году потерялись эстонские политики, если они полагают, что Тартуский договор еще имеет силу?

В студии: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ, Николай СТАРИКОВ

В гостях: Мария ЗАХАРОВА
07:30
21:30
3 Сентября 2019 8:03 - 8:54

Интересное

Тема: «Жуткая жертва Беслана поставила крест на бандитском подполье Северного Кавказа». Трагедия глазами журналистов. 15 лет спустя

В студии: Ульяна СКОЙБЕДА, Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН, Дмитрий СОКОЛОВ-МИТРИЧ, Иван ПАНКИН

В гостях: Ирада ЗЕЙНАЛОВА, Андрей КОЛЕСНИКОВ, Евгений ПОДДУБНЫЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Козак: поставки нефти в Белоруссию продолжатся только на коммерческих условиях
В Польше выпустили монету с героем саги «Ведьмак»
Защита израильтянки Иссахар, помилованной Путиным, подаст жалобу в ЕСПЧ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье погибшего депутата Хайруллина
Украина потребовала от США вернуть 30 млн долларов за недопоставленное оружие
В Госдуме подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета в Татарстане
Прилежным водителям предложили давать фиолетовые номера
Патрушев раскритиковал сообщения об угрозах со стороны США в адрес РФ из-за Венесуэлы
РФ направит в Китай 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи
Под Казанью разбился вертолет с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным
Минздрав назвал сроки регистрации необходимых онкопрепаратов для детей
У медведей Потапа и Насти родилась двойня
Сенатор оценил предложение Макрона присоединить к новому РСМД Европу
Замначальника Генштаба Арсланов не признал вину в хищениях
В Китае вылечили от коронавируса самого пожилого пациента
В Московском метро "больные коронавирусом" разыграли пассажиров