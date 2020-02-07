Глава Российской академии наук Александр Сергеев: Россия тратит на фундаментальные исследования 2 млрд евро в год. А в Европе - это финансирование одного университета!
Александр Милкус и Валентин Алфимов обсуждают с главой РАН Александром Сергеевым, когда в России появится свой смартфон, как остановить утечку умов и какое будущее у российской науки
Глава Российской академии наук Александр Сергеев: Россия тратит на фундаментальные исследования 2 млрд евро в год. А в Европе - это финансирование одного университета!