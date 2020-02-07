2020-02-07T22:33:23+03:00
Итоги недели. Николай Платошкин
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Николай Платошкин: Россия - светское государство! Поэтому упоминания бога не должно быть в Конституции. Ну давайте его еще в налоговый кодекс впишем

Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают главные новости и подводят итоги уходящей недели.Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают главные новости и подводят итоги уходящей недели.

Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают главные новости и подводят итоги уходящей недели

Николай Платошкин: Россия - светское государство! Поэтому упоминания бога не должно быть в Конституции. Ну давайте его еще в налоговый кодекс впишем

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