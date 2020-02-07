Николай Платошкин: Россия - светское государство! Поэтому упоминания бога не должно быть в Конституции. Ну давайте его еще в налоговый кодекс впишем
Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают главные новости и подводят итоги уходящей недели
Николай Платошкин: Россия - светское государство! Поэтому упоминания бога не должно быть в Конституции. Ну давайте его еще в налоговый кодекс впишем
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