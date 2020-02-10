10 Февр. 2020 2020-02-09T21:58:00+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

10 февраля. Первый чемпионат мира по фигурному катанию, перепись населения Российской империи, открытие фабрики «Союзкино», кончина Юрия Андропова 00:00 00:00

10 февраля. В этот день в разные годы:

1896 год - в Санкт-Петербурге проходит первый чемпионат мира по фигурного катанию.

1897 год - начинается перепись населения Российской империи.

1931 год - открытие Центральной фабрики «Союзкино», в будущем «Мосфильм».

1984 год - умирает Юрий Андропов.

1971 год - последнее выступление на сцене Луи Армстронга.