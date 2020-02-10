10 февраля. Первый чемпионат мира по фигурному катанию, перепись населения Российской империи, открытие фабрики «Союзкино», кончина Юрия Андропова
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
10 февраля. Первый чемпионат мира по фигурному катанию, перепись населения Российской империи, открытие фабрики «Союзкино», кончина Юрия Андропова
10 февраля. В этот день в разные годы:
1896 год - в Санкт-Петербурге проходит первый чемпионат мира по фигурного катанию.
1897 год - начинается перепись населения Российской империи.
1931 год - открытие Центральной фабрики «Союзкино», в будущем «Мосфильм».
1984 год - умирает Юрий Андропов.
1971 год - последнее выступление на сцене Луи Армстронга.