2020-02-09T21:58:00+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

10 февраля. Первый чемпионат мира по фигурному катанию, перепись населения Российской империи, открытие фабрики «Союзкино», кончина Юрия Андропова

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

10 февраля. Первый чемпионат мира по фигурному катанию, перепись населения Российской империи, открытие фабрики «Союзкино», кончина Юрия Андропова

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10 февраля. В этот день в разные годы:

1896 год - в Санкт-Петербурге проходит первый чемпионат мира по фигурного катанию.

1897 год - начинается перепись населения Российской империи.

1931 год - открытие Центральной фабрики «Союзкино», в будущем «Мосфильм».

1984 год - умирает Юрий Андропов.

1971 год - последнее выступление на сцене Луи Армстронга.

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