10 Февр. 2020 2020-02-10T17:12:08+03:00

В России сократят количество филиалов вузов, во время переписи населения можно будет выбрать любую национальность, весь мир обсуждает уникальность присуждения «Оскара» в этом году 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.