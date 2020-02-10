Телеведущая рассмеялась над текстом новости про суммы выплат льготникам, синоптики предупредили о снеге и метели в Центральной России, больше всего «Оскаров» получил фильм «Паразиты»
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Телеведущая рассмеялась над текстом новости про суммы выплат льготникам, синоптики предупредили о снеге и метели в Центральной России, больше всего «Оскаров» получил фильм «Паразиты»
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