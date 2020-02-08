2020-02-07T23:56:02+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

8 февраля. Дуэль Пушкина и Дантеса, нападение Японии на Российскую империю, открытие XVI зимних Олимпийских игр

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

8 февраля. Дуэль Пушкина и Дантеса, нападение Японии на Российскую империю, открытие XVI зимних Олимпийских игр

00:00
00:00

8 февраля. В этот день в разные годы:

1837 год - дуэль Пушкина и Дантеса на Черной речке в Санкт-Петербурге.

1904 год - нападение Японии на Российскую империю в Порт-Артуре.

1992 год - в Альбервиле открываются XVI зимние Олимпийские игры.

2008 год - группа «Гражданская оборона» дает последний концерт.

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
1 Февраля 2020 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 27 января-2 февраля. Похороны Владимира Ленина, гибель космического корабля Челленджер, премьера фильма Чарли Чаплина «Огни большого города», празднование Дня Сурка в США

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
25 Января 2020 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 20-26 января. Инаугурация президента США Джона Кеннеди, кончина королевы Виктории, начало золотой лихорадки в Калифорнии, получение Карлом Бенцем патента на автомобиль

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
25 Января 2020 5:33 - 5:45

Был бы повод

Тема: 25 января. Основание в Москве школы математических и навигацких наук, постановка пьесы «Маскарад», переименование Самары, день рождения Владимира Высоцкого

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В работе Twitter произошел сбой
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
Мишустин назначил Александра Кохлова на пост замглавы Минстроя
Apple оштрафовали на 25 миллионов евро за замедление старых моделей iPhone
Власти Львова отказались выдать России прах легендарного советского разведчика Кузнецова
США расширил санкции в отношении Венесуэлы
Появилось видео извлечения тела Хайруллина из-под обломков вертолета
В ВОЗ сообщили об истощении мировых запасов и резервов медицинских масок
Названы регионы, где дешевле всего снять квартиру
Украина строит военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Козак: поставки нефти в Белоруссию продолжатся только на коммерческих условиях
В Польше выпустили монету с героем саги «Ведьмак»
Защита израильтянки Иссахар, помилованной Путиным, подаст жалобу в ЕСПЧ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье погибшего депутата Хайруллина
Украина потребовала от США вернуть 30 млн долларов за недопоставленное оружие
В Госдуме подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета в Татарстане
Прилежным водителям предложили давать фиолетовые номера
Патрушев раскритиковал сообщения об угрозах со стороны США в адрес РФ из-за Венесуэлы
РФ направит в Китай 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи
Под Казанью разбился вертолет с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным
Минздрав назвал сроки регистрации необходимых онкопрепаратов для детей
У медведей Потапа и Насти родилась двойня
Сенатор оценил предложение Макрона присоединить к новому РСМД Европу
Замначальника Генштаба Арсланов не признал вину в хищениях
В Китае вылечили от коронавируса самого пожилого пациента
В Московском метро "больные коронавирусом" разыграли пассажиров