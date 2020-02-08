8 февраля. Дуэль Пушкина и Дантеса, нападение Японии на Российскую империю, открытие XVI зимних Олимпийских игр
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
8 февраля. Дуэль Пушкина и Дантеса, нападение Японии на Российскую империю, открытие XVI зимних Олимпийских игр
8 февраля. В этот день в разные годы:
1837 год - дуэль Пушкина и Дантеса на Черной речке в Санкт-Петербурге.
1904 год - нападение Японии на Российскую империю в Порт-Артуре.
1992 год - в Альбервиле открываются XVI зимние Олимпийские игры.
2008 год - группа «Гражданская оборона» дает последний концерт.
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