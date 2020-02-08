8 Февр. 2020 2020-02-07T23:56:02+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

8 февраля. Дуэль Пушкина и Дантеса, нападение Японии на Российскую империю, открытие XVI зимних Олимпийских игр 00:00 00:00

8 февраля. В этот день в разные годы:

1837 год - дуэль Пушкина и Дантеса на Черной речке в Санкт-Петербурге.

1904 год - нападение Японии на Российскую империю в Порт-Артуре.

1992 год - в Альбервиле открываются XVI зимние Олимпийские игры.

2008 год - группа «Гражданская оборона» дает последний концерт.

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