Страховые взносы для работодателей могут понизить, на Первом канале вышло ток-шоу с Ксенией Собчак, корейцы создали матери виртуальную копию умершей дочери
Игорь Измайлов - с главными темами дня.
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Страховые взносы для работодателей могут понизить, на Первом канале вышло ток-шоу с Ксенией Собчак, корейцы создали матери виртуальную копию умершей дочери
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.