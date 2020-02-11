11 Февр. 2020 2020-02-11T17:52:40+03:00

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в московском регионе до вечера среды, в МВД предложили ввести видеофиксацию прохождения техосмотра, в России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах 00:00 00:00

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