«Желтый» уровень погодной опасности продлили в московском регионе до вечера среды, в МВД предложили ввести видеофиксацию прохождения техосмотра, в России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах
Игорь Измайлов - с главными темами дня.
Игорь Измайлов - с главными темами дня
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в московском регионе до вечера среды, в МВД предложили ввести видеофиксацию прохождения техосмотра, в России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах
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