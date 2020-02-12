2020-02-12T20:41:10+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни, а в России заговорили о должности омбудсмена по делам религии

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с экспертами и слушателями.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с экспертами и слушателями.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с экспертами и слушателями

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни, а в России заговорили о должности омбудсмена по делам религии

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