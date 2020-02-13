13 Февр. 2020 2020-02-13T01:24:42+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

13 февраля. Решение о строительстве железной дороги в России, премьера вальса Штрауса «На голубом Дунае», убийство вора Леньки Пантелеева, открытие станции «Мирный» 00:00 00:00

13 февраля. В этот день в разные годы:

1842 год - Николай I подписывает указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург - Москва.

1867 год - в Вене впервые исполняют вальс Иоганна Штрауса «На голубом Дунае».

1923 год - сотрудниками ГПУ убит Леонид Пантелкин более известный как Ленька Пантелеев.

1956 год - открытие первой советской антарктической станции «Мирный».