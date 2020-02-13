2020-02-14T00:52:36+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

14 февраля. Открытие Сандуновских бань, подписание советско-китайского Договора о дружбе, премьера телесериала «Следствие ведут знатоки»

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

14 февраля. Открытие Сандуновских бань, подписание советско-китайского Договора о дружбе, премьера телесериала «Следствие ведут знатоки»

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14 февраля. В этот день в разные годы:

1896 год - открытие Сандуновских бань в Москве.

1950 год - подписание советско-китайского Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи.

1971 год - премьера художественного телесериала «Следствие ведут знатоки» на Центральном телевидении.

1987 год - американский хит-парад возглавляет группа Bon Jovi.

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