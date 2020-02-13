14 февраля. Открытие Сандуновских бань, подписание советско-китайского Договора о дружбе, премьера телесериала «Следствие ведут знатоки»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
14 февраля. Открытие Сандуновских бань, подписание советско-китайского Договора о дружбе, премьера телесериала «Следствие ведут знатоки»
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14 февраля. В этот день в разные годы:
1896 год - открытие Сандуновских бань в Москве.
1950 год - подписание советско-китайского Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи.
1971 год - премьера художественного телесериала «Следствие ведут знатоки» на Центральном телевидении.
1987 год - американский хит-парад возглавляет группа Bon Jovi.