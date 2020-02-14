2020-02-15T00:00:39+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
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Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: В Минске выйти на площадь и сказать «Долой Лукашенко» нельзя. А в России выйти на площадь и сказать «Долой Лукашенко» - тебе еще полицейские цветочек подарят

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают назначения родственников Рамзана Кадырова на руководящие посты, внесение поправок в конституцию и фразу Лукашенко об объединении с Россией

Олег Кашин: В Минске выйти на площадь и сказать «Долой Лукашенко» нельзя. А в России выйти на площадь и сказать «Долой Лукашенко» - тебе еще полицейские цветочек подарят

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