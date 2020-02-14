Олег Кашин: В Минске выйти на площадь и сказать «Долой Лукашенко» нельзя. А в России выйти на площадь и сказать «Долой Лукашенко» - тебе еще полицейские цветочек подарят
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают назначения родственников Рамзана Кадырова на руководящие посты, внесение поправок в конституцию и фразу Лукашенко об объединении с Россией
Олег Кашин: В Минске выйти на площадь и сказать «Долой Лукашенко» нельзя. А в России выйти на площадь и сказать «Долой Лукашенко» - тебе еще полицейские цветочек подарят