2020-02-16T22:53:19+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

17 февраля. Пятое покушение на Александра II, решение об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве, премьера фильма «Карнавал»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

17 февраля. Пятое покушение на Александра II, решение об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве, премьера фильма «Карнавал»

00:00
00:00

17 февраля. В этот день в разные годы:

1880 год - пятое покушение на императора Российской империи Александра II.

1935 год - постановление Совнаркома и ЦК ВКПб об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.

1982 год - премьера фильма «Карнавал» с Ириной Муравьевой.

1988 год - погиб музыкант Александр Бушлачев.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
15 Февраля 2020 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 10-16 февраля. Первый чемпионат мира по фигурному катанию, премьера фильма «Москва слезам не верит», открытие Сандуновских бань, подписание Петром I указа о наследнике престола

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
13 Февраля 2020 15:46 - 15:54

Был бы повод

Тема: 13 февраля. Решение о строительстве железной дороги в России, премьера вальса Штрауса «На голубом Дунае», убийство вора Леньки Пантелеева, открытие станции «Мирный»

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
12 Февраля 2020 15:46 - 15:54

Был бы повод

Тема: 12 февраля. Первое исполнение «Голубой рапсодии» Джорджа Гершвина, создание Европейского вещательного союза, начало строительства космодрома «Байконур»

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
11 Февраля 2020 15:46 - 15:54

Был бы повод

Тема: 11 февраля. Строительство «потаенного судна», первый золотой диск в истории грамзаписи, премьера фильма «Москва слезам не верит», кончина Уитни Хьюстон

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
8 Февраля 2020 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 3-9 февраля. Гибель американского певца Бадди Холли, похищение внучки американского миллиардера Патриции Херст, введение западно-европейского календаря, дуэль Пушкина и Дантеса

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Военные инспекторы из США, Эстонии и Литвы пролетят над Россией
На севере Сирии взорвалась заминированная машина, погибли шесть человек
Автобус с российскими туристами съехал в кювет в Карелии
Смолов в матче с «Реалом» забил свой первый гол за «Сельту»
На юге Франции разбился небольшой самолет, погибли четыре человека
В Москве двое рабочих разбились насмерть, упав вместе с сотовой вышкой
Коронавирусом заразились 44 американца с круизного лайнера в Японии
В Центробанке назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Сирийская армия впервые с 2012 года полностью освободила Алеппо от террористов
"Можно мужчин как-нибудь назвать?": Захарова раскритиковала слова протоиерея о гражданских женах
"Ничего не опасаюсь, кроме морозов": Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая
Российскому послу в Турции пригрозили "возвести небоскребы из черепов ваших военных"
Врачи рассказали, как вдвое снизить риск сердечного приступа
Не смог сдержать слез: Элтон Джон извинился перед фанатами за прерванный концерт из-за пневмонии
Трое россиян вылетели на родину с лайнера Westerdam в Камбодже
В Китае запустили в производство первое возможное лекарство от коронавируса
В России появился новый миллиардер: Николай Сторонский заработал состояние на финтех-стартапе
Порошенко перешел на английский язык во время телефонных переговоров по "Минску"
"Пересмотреть подходы": МИД РФ назвал условия для улучшения отношений с Европой
"Мы не будем стоять враскоряку": Переводчики Путина рассказали о самых неожиданных фразах президента
"Глупо и неожиданно": Союз женщин России раскритиковал заявления протоиерея о гражданских женах
Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию
Коронавирус на Тайване: зарегестрирован первый случай смерти
В Госдуме попросили протоирея Смирнова не оскорблять женщин
По факту нападения на священников в Москве возбуждено уголовное дело
Глава Костромской области заявил, что хуже коррупции может быть только борьба с ней
Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве
В полиции назвали вероятную причину нападения на священников в Москве
В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея о гражданских женах