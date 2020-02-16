17 февраля. Пятое покушение на Александра II, решение об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве, премьера фильма «Карнавал»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
17 февраля. Пятое покушение на Александра II, решение об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве, премьера фильма «Карнавал»
17 февраля. В этот день в разные годы:
1880 год - пятое покушение на императора Российской империи Александра II.
1935 год - постановление Совнаркома и ЦК ВКПб об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.
1982 год - премьера фильма «Карнавал» с Ириной Муравьевой.
1988 год - погиб музыкант Александр Бушлачев.