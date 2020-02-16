16 Февр. 2020 2020-02-16T22:53:19+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

17 февраля. Пятое покушение на Александра II, решение об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве, премьера фильма «Карнавал» 00:00 00:00

17 февраля. В этот день в разные годы:

1880 год - пятое покушение на императора Российской империи Александра II.

1935 год - постановление Совнаркома и ЦК ВКПб об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.

1982 год - премьера фильма «Карнавал» с Ириной Муравьевой.

1988 год - погиб музыкант Александр Бушлачев.