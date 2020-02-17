2020-02-17T12:26:23+03:00
Свежие лица
Дмитрий СМИРНОВСветлана МОЛОДЦОВААлександр АЛЁХИН

Вокалист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин: «Протоиереи последние лет 10 сильно разочаровывают. Практически каждым своим высказыванием они предают веру Христову»

Вокалист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин в гостях у Радио «Комсомольская правда».Вокалист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин в гостях у Радио «Комсомольская правда».

Света Молодцова и Александр Алехин обсуждают вместе с Дмитрием Спириным заявление протоиерея Дмитрия Смирнова, который заявил, что всякая женщина в гражданском браке - это бесплатная проститутка

Вокалист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин: «Протоиереи последние лет 10 сильно разочаровывают. Практически каждым своим высказыванием они предают веру Христову»

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