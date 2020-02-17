Мишустин поручил как можно скорее представить программы развития регионов с проблемами в экономике, в России изменят основания для блокировки счетов, жительницу Краснодара оштрафовали за письмо Путину
Валентин Алфимов - с главными темами дня.
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Мишустин поручил как можно скорее представить программы развития регионов с проблемами в экономике, в России изменят основания для блокировки счетов, жительницу Краснодара оштрафовали за письмо Путину
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