2020-02-17T22:20:11+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Три московские клиники предлагали людям при помощи рентгена и МРТ найти коронавирус и вылечить его. Похоже, в Москве уже лечить некому

Экономист Михаил Делягин - о главных темах.Экономист Михаил Делягин - о главных темах.

Известный экономист - про высказывание о «бесплатных проститутках», обмане пациентов и приближающемся кризисе

Михаил Делягин: Три московские клиники предлагали людям при помощи рентгена и МРТ найти коронавирус и вылечить его. Похоже, в Москве уже лечить некому

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