Михаил Делягин: Три московские клиники предлагали людям при помощи рентгена и МРТ найти коронавирус и вылечить его. Похоже, в Москве уже лечить некому
Экономист Михаил Делягин - о главных темах.
Известный экономист - про высказывание о «бесплатных проститутках», обмане пациентов и приближающемся кризисе
Михаил Делягин: Три московские клиники предлагали людям при помощи рентгена и МРТ найти коронавирус и вылечить его. Похоже, в Москве уже лечить некому
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