15 февраля. Завершение работы над Оксфордским словарем, организация продленки в школах, казнь Андрея Чикатило, запуск в интернете YouTube
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
15 февраля. Завершение работы над Оксфордским словарем, организация продленки в школах, казнь Андрея Чикатило, запуск в интернете YouTube
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15 февраля. В этот день в разные годы:
1928 год - завершена работа над Оксфордским словарем английского языка.
1960 год - постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об организации школ с продленным днем».
1994 год - казнен Андрей Чикатило.
2005 год - в США запущен YouTube.