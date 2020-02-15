15 Февр. 2020 2020-02-15T14:33:23+03:00

Два самых больших осколка челябинского метеорита до сих пор не могут поднять со дна озера, предложения по снижению ипотечных выплат предоставят правительству к 16 марта, россияне не чувствуют повышения зарплат, о которых отчитывается Росстат 00:00 00:00

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