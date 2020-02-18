2020-02-18T00:21:32+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

18 февраля. «Полуденный» выстрел в Петербурге, кончина Григория Орджоникидзе, премьера телефильма «Вызываем огонь на себя»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

18 февраля. «Полуденный» выстрел в Петербурге, кончина Григория Орджоникидзе, премьера телефильма «Вызываем огонь на себя»

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18 февраля. В этот день в разные годы:

1865 год - в Петербурге впервые прогремел «полуденный» выстрел.

1937 год - скоропостижная кончина Григория Орджоникидзе.

1965 год - премьера на телевидении многосерийного телефильма «Вызываем огонь на себя».

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