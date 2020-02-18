2020-02-18T16:46:47+03:00
Темы дня
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Еще 88 человек заболели коронавирусом на лайнере «Даймонд Принцесс», в Кремле пока не решили, нужно ли оставлять Путину неприкосновенность после его президентства, погода в столице побила очередной рекорд

Игорь Измайлов - с главными темами дня.Игорь Измайлов - с главными темами дня.

Игорь Измайлов - с главными темами дня

Еще 88 человек заболели коронавирусом на лайнере «Даймонд Принцесс», в Кремле пока не решили, нужно ли оставлять Путину неприкосновенность после его президентства, погода в столице побила очередной рекорд

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