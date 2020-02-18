Система добывает из народа ровно столько злодеев, сколько ей надо
Приговор членам «Сети», московские протесты и дело Голунова. Владимир Ворсобин и профессор кафедры судебной власти НИУ ВШЭ Сергей Пашин обсуждают, почему наша судебная система выдает приговоры, от которых у общества волосы встают дыбом
Система добывает из народа ровно столько злодеев, сколько ей надо
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