2020-02-18T11:54:34+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Система добывает из народа ровно столько злодеев, сколько ей надо

Система добывает из народа ровно столько злодеев, сколько ей надо.Система добывает из народа ровно столько злодеев, сколько ей надо.

Приговор членам «Сети», московские протесты и дело Голунова. Владимир Ворсобин и профессор кафедры судебной власти НИУ ВШЭ Сергей Пашин обсуждают, почему наша судебная система выдает приговоры, от которых у общества волосы встают дыбом

Система добывает из народа ровно столько злодеев, сколько ей надо

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Гражданская оборона

Тема: Екатерина Шульман: Полицейские не любят принимать заявления о побоях, так как знают, что 7 из 10 заберут в течение 3 дней

В студии: Владимир ВОРСОБИН

В гостях: Екатерина ШУЛЬМАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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