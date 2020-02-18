В Центробанке призвали усилить ответственность за утечку данных вплоть до уголовной, правительство не поддержало идею о выходном дне 31 декабря, Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса
Игорь Измайлов - с главными темами дня
В Центробанке призвали усилить ответственность за утечку данных вплоть до уголовной, правительство не поддержало идею о выходном дне 31 декабря, Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса
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