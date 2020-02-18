Зарплата «в конвертах» может стать поводом для отказа в выдаче кредита, власти Новосибирской области заказали духовный поезд со священниками, микробиологи выяснили, какие бактерии живут в московском метро
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Зарплата «в конвертах» может стать поводом для отказа в выдаче кредита, власти Новосибирской области заказали духовный поезд со священниками, микробиологи выяснили, какие бактерии живут в московском метро
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.