Почему россияне боятся судиться с больницами из-за плохого лечения
Почему россияне боятся судиться с больницами из-за плохого лечения.
Сергей Мардан, Надана Фридрихсон и бывший член правления Лиги защиты прав пациентов Алексей Старченко обсуждают, реально ли пациентам в России отстоять свои права
Почему россияне боятся судиться с больницами из-за плохого лечения
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