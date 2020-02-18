2020-02-18T21:34:51+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Почему россияне боятся судиться с больницами из-за плохого лечения

Почему россияне боятся судиться с больницами из-за плохого лечения.Почему россияне боятся судиться с больницами из-за плохого лечения.

Сергей Мардан, Надана Фридрихсон и бывший член правления Лиги защиты прав пациентов Алексей Старченко обсуждают, реально ли пациентам в России отстоять свои права

Почему россияне боятся судиться с больницами из-за плохого лечения

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 39.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли», россияне стали лучше относиться к Западу, а в Новой Третьяковке открывается выставка работ, переданных в дар Маратом Гельманом

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
17 Февраля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Константин Малофеев: Высказывание отца Димитрия о женах-проститутках - это образец ярчайшей проповеди. Сначала думаешь, что это хайп. А потом начинаешь задумываться

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Константин МАЛОФЕЕВ
07:30
21:30
12 Февраля 2020 19:03 - 20:02

Вечерний диван

Тема: Ректор ВШЭ ограничил сотрудников и студентов в политических заявлениях, Володин предложил создать международный институт защиты исторической памяти, обвиненный в избиении женщин бывший тюремщик стал заведующим детсадом

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Алексей ЧАДАЕВ
07:30
21:30
12 Февраля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни, а в России заговорили о должности омбудсмена по делам религии

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
11 Февраля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Греф объявил о переходе Ольги Голодец в Сбербанк, ставки ВТБ по ипотеке снизились до 7,9% годовых, на «Первом канале» вышло ток-шоу Собчак

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Андрей АФАНАСЬЕВ
07:30
21:30
10 Февраля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Объявлен приговор по делу «Сети». Максимальный срок – 18 лет. За изнасилование и убийство детей у нас дают сильно меньше

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Игорь ШАТРОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Российские ипотечники повзрослели на полгода и обзавелись детьми
Во Внуково аварийно приземлился самолет с открытой стойкой шасси
Запрет на въезд в Россию для китайцев из-за коронавируса не коснется транзитных пассажиров
В ВОЗ сообщили о 92 случаях заражения коронавирусом от человека к человеку за пределами Китая
Россия закрыла въезд для граждан Китая из-за коронавируса
Погибших от коронавируса врачей в Китае официально признают мучениками
Минпросвещения России и Госавтоинспекция введут безопасность на дорогах в школьные предметы
Появилось видео, как помогали потерявшему сознание в кинотеатре Дмитрию Диброву
В России ни один ребёнок не погиб за январь при перевозке школьными автобусами
В Госавтоинспекции сообщили о снижении количества ДТП и детских травм на дорогах
Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента
Президент Болгарии подтвердил свой визит в Мосвкву на празднование 75-летия Победы
На Украине запретили фильм с Зеленским "8 первых свиданий" из-за Екатерины Варнавы
Китаец купил в России маски на 7 миллионов рублей, но так их и не получил
Умерла Келли Накахара, актриса из сериала «Сабрина – маленькая ведьма»
В Китае сообщили о самом низком показателе по коронавирусу с января
Участницу «Битвы экстрасенсов» обманули на 9 миллионов рублей
В Минобороны Украины рассчитали "сроки нападения" России
Шойгу сообщил о росте напряжённости в Европе между Россией и НАТО
Ученые выяснили, что коронавирус с поверхности предметов можно убить отбеливателем за одну минуту
В ФСБ предотвратили 50 нападений на школы и вузы с 2018 года
Инфекционист: солнце снизит активность коронавируса
Кассационный суд отказался отменить приговор экс-полковнику Захарченко
Пилот требует от актера компенсацию из-за лишения лицензии
В Турции вновь пригрозили военной операцией, чтобы добиться отвода сирийских войск в Идлибе