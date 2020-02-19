2020-02-19T21:05:13+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Вирус наступает! Армия в Китае патрулирует улицы, чтобы люди не выходили из дома. Россия запретила китайцам въезд. США подготовили 16 карантинных лагерей

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами и слушателями информационные итоги дня.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами и слушателями информационные итоги дня.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами и слушателями информационные итоги дня

Вирус наступает! Армия в Китае патрулирует улицы, чтобы люди не выходили из дома. Россия запретила китайцам въезд. США подготовили 16 карантинных лагерей

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