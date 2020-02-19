Вирус наступает! Армия в Китае патрулирует улицы, чтобы люди не выходили из дома. Россия запретила китайцам въезд. США подготовили 16 карантинных лагерей
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят вместе с экспертами и слушателями информационные итоги дня
Вирус наступает! Армия в Китае патрулирует улицы, чтобы люди не выходили из дома. Россия запретила китайцам въезд. США подготовили 16 карантинных лагерей
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