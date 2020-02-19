Политолог Евгений Минченко: Ситуация с Донбассом на долгие годы. Как арабо-израильский конфликт. И быстрого рецепта нет
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с президентом коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгением Минченко, что стоит за отставкой серого кардинала Кремля Владислава Суркова, можно ли было спасти Януковича и зачем менять Конституцию
Политолог Евгений Минченко: Ситуация с Донбассом на долгие годы. Как арабо-израильский конфликт. И быстрого рецепта нет
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