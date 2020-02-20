2020-02-20T12:31:23+03:00
Свежие лица
Дмитрий СМИРНОВСветлана МОЛОДЦОВААлександр АЛЁХИН

Алена Владимирская: Сейчас больше всего востребованы профессии, в которых люди что-то умеют делать руками. Токари получают больше маркетологов

Алена Владимирская в гостях у Радио «Комсомольская правда».Алена Владимирская в гостях у Радио «Комсомольская правда».Фото: Елена РАКИТКИНА

Света Молодцова и Александр Алехин обсуждают вместе с известным HR-специалистом Алёной Владимирской, как изменится рынок труда через 10 лет, какие профессии будут востребованы в будущем и как решиться сменить профессию

Алена Владимирская: Сейчас больше всего востребованы профессии, в которых люди что-то умеют делать руками. Токари получают больше маркетологов

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