Алена Владимирская: Сейчас больше всего востребованы профессии, в которых люди что-то умеют делать руками. Токари получают больше маркетологов
Света Молодцова и Александр Алехин обсуждают вместе с известным HR-специалистом Алёной Владимирской, как изменится рынок труда через 10 лет, какие профессии будут востребованы в будущем и как решиться сменить профессию
Алена Владимирская: Сейчас больше всего востребованы профессии, в которых люди что-то умеют делать руками. Токари получают больше маркетологов