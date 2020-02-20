20 февраля. Введение рекрутских наборов, возвращение в Москву сокровищ Оружейной палаты, премьера фильма «Сибирский цирюльник»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
20 февраля. Введение рекрутских наборов, возвращение в Москву сокровищ Оружейной палаты, премьера фильма «Сибирский цирюльник»
20 февраля. В этот день в разные годы:
1705 год - указом Петра I введены рекрутские наборы.
1945 год - из уральской эвакуации в Москву возвращают сокровища Оружейной палаты.
1999 год - в Москве премьера фильма «Сибирский цирюльник».
1988 год - образована рок-группа Агата Кристи.