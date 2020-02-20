2020-02-20T01:10:11+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

20 февраля. Введение рекрутских наборов, возвращение в Москву сокровищ Оружейной палаты, премьера фильма «Сибирский цирюльник»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

20 февраля. Введение рекрутских наборов, возвращение в Москву сокровищ Оружейной палаты, премьера фильма «Сибирский цирюльник»

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20 февраля. В этот день в разные годы:

1705 год - указом Петра I введены рекрутские наборы.

1945 год - из уральской эвакуации в Москву возвращают сокровища Оружейной палаты.

1999 год - в Москве премьера фильма «Сибирский цирюльник».

1988 год - образована рок-группа Агата Кристи.

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