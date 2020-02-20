Журналист Андрей Ванденко: «За три с половиной часа Владимир Путин дал мне 20 интервью на разные темы»
Автор проекта «ТАСС: Первые лица», журналист Андрей Ванденко дал эксклюзивное интервью обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Он рассказал о том, что происходило «за кадром» его общения с Владимиром Путиным
Журналист Андрей Ванденко: «За три с половиной часа Владимир Путин дал мне 20 интервью на разные темы»
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