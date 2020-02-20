2020-02-20T22:36:54+03:00
Бовт знает
Иван ПАНКИН@radio_kp

Георгий Бовт: Политика для Путина - это спецоперация. И он достиг в этом каких-то заоблачных высот

Личный взгляд на самые важные события в стране и миреЛичный взгляд на самые важные события в стране и мире

Иван Панкин и политолог Георгий Бовт обсуждают выступление Путина на коллегии ФСБ и интервью журналистам ТАСС, вступление Сергея Шнурова в Партию Роста и провокационное заявление Светланы Алексиевич

Георгий Бовт: Политика для Путина - это спецоперация. И он достиг в этом каких-то заоблачных высот

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