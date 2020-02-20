Георгий Бовт: Политика для Путина - это спецоперация. И он достиг в этом каких-то заоблачных высот
Иван Панкин и политолог Георгий Бовт обсуждают выступление Путина на коллегии ФСБ и интервью журналистам ТАСС, вступление Сергея Шнурова в Партию Роста и провокационное заявление Светланы Алексиевич
Георгий Бовт: Политика для Путина - это спецоперация. И он достиг в этом каких-то заоблачных высот
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