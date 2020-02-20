2020-02-20T21:02:54+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Надана Фридрихсон: «Спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» запущен для того, чтобы показать элите: я всё контролирую и решаю всё я и только я»

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с экспертами и слушателями.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с экспертами и слушателями.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с экспертами и слушателями

Надана Фридрихсон: «Спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» запущен для того, чтобы показать элите: я всё контролирую и решаю всё я и только я»

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