Надана Фридрихсон: «Спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» запущен для того, чтобы показать элите: я всё контролирую и решаю всё я и только я»
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с экспертами и слушателями
Надана Фридрихсон: «Спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» запущен для того, чтобы показать элите: я всё контролирую и решаю всё я и только я»
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