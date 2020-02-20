Член политсовета «Партии роста» Антон Любич - про вступление Шнурова: Политика без хайпа не делается
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с Антоном Любичем, станет ли Шнуров российским Голобородько, сможет ли проводить агитацию без мата и что он будет делать в партии предпринимателей
Член политсовета «Партии роста» Антон Любич - про вступление Шнурова: Политика без хайпа не делается
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