Почему мы перестали ходить в магазины, а стали закупаться в интернете
Света Молодцова и Александр Алехин обсуждают вместе с экспертами и слушателями главные утренние новости!
Света Молодцова и Александр Алехин обсуждают вместе с директором по связям с госорганами «AliExpress Россия» Сергеем Лебедевым, что чаще всего заказывают россияне, как не нарваться на подделку крутого бренда и будут ли посылки доставляться быстрее
Почему мы перестали ходить в магазины, а стали закупаться в интернете
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