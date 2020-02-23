23 Февр. 2020 2020-02-23T12:57:30+03:00

Родители против учителей: Как решать конфликты в школе 00:00 00:00

Каждую неделю в подкасте «Родительский вопрос» Радио «Комсомольская правда» Александр Милкус и Дарья Завгородняя говорят о проблемах образования: как справиться с поборами в школах, надо ли задавать домашку, как помочь ребенку полюбить чтение, нужен ли педагогу опыт работы в советской школе и, наконец, самое любимое - почему родители учат учителей, как им учить детей. Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно! Ставьте оценки и пишите комментарии - нам важна ваша обратная связь!