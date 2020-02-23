2020-02-23T12:57:30+03:00
Родительский вопрос
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Александр МИЛКУСДарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Родители против учителей: Как решать конфликты в школе

Родители против учителей: Как решать конфликты в школе.Родители против учителей: Как решать конфликты в школе.

Александр Милкус и Дарья Завгородняя разбирают с директором АНО ДПО «Московский институт развития непрерывного образования», экспертом в области педагогических конфликтов Наталией Сченснович, как взрослым прекратить войну и выстроить партнерские отношения

Родители против учителей: Как решать конфликты в школе

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Каждую неделю в подкасте «Родительский вопрос» Радио «Комсомольская правда» Александр Милкус и Дарья Завгородняя говорят о проблемах образования: как справиться с поборами в школах, надо ли задавать домашку, как помочь ребенку полюбить чтение, нужен ли педагогу опыт работы в советской школе и, наконец, самое любимое - почему родители учат учителей, как им учить детей. Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно! Ставьте оценки и пишите комментарии - нам важна ваша обратная связь!

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Родительский вопрос

Тема: Бесплатное питание для школьников: как будут выполнять задачу, поставленную Путиным

В студии: Александр МИЛКУС, Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ

В гостях: Зинаида ЛОБАНОВА, Владимир ЧЕРНИГОВ, Валерий АЛЕКСЕЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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