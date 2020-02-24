2020-02-24T12:24:34+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

24 февраля. Сожжение Гоголем второго тома «Мёртвых душ», премьера передачи «Очевидное - невероятное» и свадьба Курта Кобейна и Кортни Лав

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

24 февраля. Сожжение Гоголем второго тома «Мёртвых душ», премьера передачи «Очевидное - невероятное» и свадьба Курта Кобейна и Кортни Лав

00:00
00:00

24 февраля. В этот день в разные годы:

1852 год. Николай Гоголь сжигает второй том «Мёртвых душ».

1973 год. Первый выход передачи «Очевидное - невероятное».

1992 год. Свадьба Курта Кобейна и Кортни Лав.

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 20.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
22 Февраля 2020 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 17-23 февраля. Пятое покушение на Александра II, патент на фонограф Томаса Эдисона, создание тайного общества «Союз спасения», доклад Лобачевского о неевклидовой геометрии

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
15 Февраля 2020 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 10-16 февраля. Первый чемпионат мира по фигурному катанию, премьера фильма «Москва слезам не верит», открытие Сандуновских бань, подписание Петром I указа о наследнике престола

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
13 Февраля 2020 15:46 - 15:54

Был бы повод

Тема: 13 февраля. Решение о строительстве железной дороги в России, премьера вальса Штрауса «На голубом Дунае», убийство вора Леньки Пантелеева, открытие станции «Мирный»

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
12 Февраля 2020 15:46 - 15:54

Был бы повод

Тема: 12 февраля. Первое исполнение «Голубой рапсодии» Джорджа Гершвина, создание Европейского вещательного союза, начало строительства космодрома «Байконур»

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
11 Февраля 2020 15:46 - 15:54

Был бы повод

Тема: 11 февраля. Строительство «потаенного судна», первый золотой диск в истории грамзаписи, премьера фильма «Москва слезам не верит», кончина Уитни Хьюстон

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
8 Февраля 2020 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 3-9 февраля. Гибель американского певца Бадди Холли, похищение внучки американского миллиардера Патриции Херст, введение западно-европейского календаря, дуэль Пушкина и Дантеса

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Беременная девушка Илона Маска хочет отправить их ребенка жить в лес
Премьер Украины заявил, что ставки по ипотеке рассчитаны на наркоторговцев
Косачев назвал причину сложных отношений России и Украины
Корпорация Toyota возобновила работу всех четырех заводов в Китае
В китайском Ухане остаются 44 российских студента
"Не ведитесь на провокации!": На Украине готовы противостоять коронавирусу
Она узнает тебя по походке: МВД разрабатывает систему поиска преступников с помощью камер
Трамп прибыл в Индию: впереди посещение святых мест и переговоры
Не менее 195 человек повторно заразились коронавирусом в Ухане
Немецкий диетолог назвал продукты, которые вызывают бессонницу
Пропавшую в Мексике неделю назад 15-летнюю россиянку нашли живой
Bloomberg назвал причину аномально теплой зимы в России
Мужчина открыл стрельбу в Техасе: ранены семь человек
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая гражданам
ВМС США назвали причину появления эсминца "Росс" в Черном море
Из китайского Уханя начали выпускать иностранцев
В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии россиян
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2592
Шесть провинций Китая понизили введенный из-за коронавируса уровень ЧС
В Южной Корее коронавирусом заразились уже 763 человека, умерли семеро
CNN: У США нет доказательств, что Россия «помогает» Трампу на выборах
Израиль объявил о ликвидации одного из командиров «Исламского джихада» в Сирии
Австрийские власти отменили запрет на железнодорожное сообщение с Италией
«А что он сделал для этого?»: Пушков прокомментировал желание Трампа, чтобы Россия и Украина «помирились»
Армия Израиля подтвердила удары по Сирии и сектору Газа