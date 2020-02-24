24 Февр. 2020 2020-02-24T12:24:34+03:00

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.

24 февраля. Сожжение Гоголем второго тома «Мёртвых душ», премьера передачи «Очевидное - невероятное» и свадьба Курта Кобейна и Кортни Лав 00:00 00:00

24 февраля. В этот день в разные годы:

1852 год. Николай Гоголь сжигает второй том «Мёртвых душ».

1973 год. Первый выход передачи «Очевидное - невероятное».

1992 год. Свадьба Курта Кобейна и Кортни Лав.

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