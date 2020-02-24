24 февраля. Сожжение Гоголем второго тома «Мёртвых душ», премьера передачи «Очевидное - невероятное» и свадьба Курта Кобейна и Кортни Лав
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
24 февраля. Сожжение Гоголем второго тома «Мёртвых душ», премьера передачи «Очевидное - невероятное» и свадьба Курта Кобейна и Кортни Лав
24 февраля. В этот день в разные годы:
1852 год. Николай Гоголь сжигает второй том «Мёртвых душ».
1973 год. Первый выход передачи «Очевидное - невероятное».
1992 год. Свадьба Курта Кобейна и Кортни Лав.
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