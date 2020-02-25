В Кремле пока не знают дату голосования по поправкам в Конституцию, богатейшие люди планеты обеднели из-за коронавируса, губернатор Красноярского края предложил сделать Шнурова почетным гражданином города за стихи о смоге
Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня.
Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня
В Кремле пока не знают дату голосования по поправкам в Конституцию, богатейшие люди планеты обеднели из-за коронавируса, губернатор Красноярского края предложил сделать Шнурова почетным гражданином города за стихи о смоге
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